- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- DIICOT a anuntat joi ca a inregistrat 74 de dosare penale in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri si detinerea de droguri pentru consum propriu, fapte retinute in sarcina unor persoane care au participat la festivalul Saga din Capitala. „Urmare a interesului…

- Șoferii care vor circula in București, dar nu au mașinile inregistrate in Capitala, vor avea de platit o taxa deloc mica, potrivit unui proiect al Primariei care urmeaza sa intre in dezbatere publica.

- Doi tineri morți dupa ce ar fi consumat droguri și 77 de fapte de natura penala sesizate, printre care și traficul și consumul de droguri. Este bilanțul negru al Festivalului Saga desfașurat in Capitala in weekend-ul ce tocmai s-a incheiat. Jandarmii bucuresteni au anunțat ca au aplicat 7 sanctiuni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de furtuni valabila pana luni dimineata in 33 de judete si in Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Facultatea de Arte și Design a Universitații de Vest din Timișoara (FAD-UVT), Specializarea Grafica, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte din București (UNAB), Departamentul de Grafica, organizeaza in luna aprilie doua manifestari expoziționale importante atat pentru schimburile academice…

- Comisarii Garzii de Mediu au dat amenzi de peste 1 milion si jumatate de lei in urma unor controale pe santiere din mai multe judete si din Capitala. Cele mai multe probleme au fost legate de modul de gestionare a deseurilor, neintocmirea unor contracte in acest sens sau depozitare in spatii […] Articolul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pe parcursul acestei zile in 21 de judete si in Bucuresti. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 10.00 – 20.00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova…