Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au desfașurat astazi, in intervalul orar 6:30 – 09:00, o acțiune pe linia verificarii legalitații transportului de persoane. Acțiunea a vizat verificarea legalitații transporturilor rutiere de persoane, prin verificarea…

- CAPTURA… In aceasta perioada, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au intensificat controalele in cadrul actiunii nationale “Foc de artificii”. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, incepand cu 21 noiembrie au…

- Un șofer a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta avea o alcoolemie uriașa cand a fost tras pe dreapta Un șofer din Iași a ajuns in arestul poliției dupa ce s-a urcat baut la volan. „In ziua de 10 decembrie a.c., in jurul […] Articolul…

- RISCANT… Un autoturism condus de un barbat in varsta de 40 de ani, cu domiciliul pe raza comunei Hoceni, a ajuns intr-un sant din zona Dobrina. Soferul a pierdut controlul asupra vehiculului si a iesit de pe partea carosabila. Politistii veniti la fata locului i-au pus fiola barbatului, constatand ca…

- INCREDIBIL!… Șoferi beți intalnim din nefericire aproape in fiecare zi. Dar șoferi aproape de coma alcoolica și care duc elevii la școala, mai rar! S-a intamplat in comuna Berezeni, care aparține de Poliția Murgeni. Barbatul ia zilnic copiii de acasa și ii duce la școala. Doar ca a uitat, se pare, ce…

- Politistii rutieri au depistat, miercuri, un barbat care conducea un microbuz scolar aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Polițiștii de la Secția 3 de Poliție au auzit zgomotul bubuiturii și astfel au ajuns la petrecarețul ce mirosea a alcool. Ulterior, oamenii legii l-au condus pe tanar la Spitalul Clinic de Urgențe „Sfantul Spiridon” Iasi, unde i-au fost recoltate probe biologice. Șofer ieșean, prins beat in parcare…

- AMENDAȚI… Zilele trecute, polițiștii rutieri și de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat pentru depistarea și aplicarea masurilor legale fața de persoanele care conduc vehicule in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.…