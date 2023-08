Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii ITM Bacau participa la campania nationala de verificare a activitatii statiilor de carburanti de tip GPL. In perioada 28.08.2023 – 08.09.2023 Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, organizeaza Campania nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor…

- Avand in vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, va informam ca in perioada 28.08 – 08.09.2023, se va desfașura Campania Naționala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a declanșat, inca de luni, 28 august, ample acțiuni de control la angajatorii care desfașoara activitați de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL. Citește și Conducta de gaz sparta la Bascov. Peste 100 de persoane evacuate Acțiunile fac parte…

- ITM Cluj anunța ca intre 28 august – 9 septembrie 2023, desfasoara, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca și pentru verificarea modului…

- Pe 30 iunie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava avea in evidența 10.293 de șomeri, cu cinci in plus fața de sfarșitul lunii mai. Doar 2.149 dintre ei primeau indemnizație. In județul Suceava, rata șomajului se menține la 5,38%, fiind cu 2,47% peste media naționala. La sfarșitul lunii iunie,…

- La data de 12 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat o acțiune privind verificarea respectarii regimului armelor și munițiilor, dar și pentru combaterea faptelor ilicite privind deținerea acestora. Astfel, in cadrul acțiunii au fost efectuate…

- Pe 31 mai, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava avea in evidența 10.288 de șomeri, cu 297 mai puțini decat la sfarșitul lunii aprilie. Doar 2.180 dintre ei primeau indemnizație. In județul Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,38%, fiind cu 2,50% peste media naționala. La sfarșitul lunii mai,…

- Pe tot parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița deruleaza „Campania nationala de supraveghere a pietei produselor industriale din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii”, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de catre Comisia Europeana. Prin acest…