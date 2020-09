Controale la aeroporturi: Taxiurile, verificate de polițiști Direcția de Poliție Transporturi a organizat, joi, o acțiune de control privind legalitatea desfașurarii transportului rutier in regim „TAXI” și „in regim de inchiriere” in zona aeroporturilor civile din Romania. Polițiștii au verificat 198 de autovehicule, au legitimat 238 de persoane și au dat 86 de amenzi, in valoare de aproape 28.000 de lei. Din totalul sanctiunilor, 16 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, 61 pentru incalcarea normelor privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au dat aproape 1000 de amenzi intr-o singura zi operatorilor economici și romanilor care nu au respectat masurile de protecție sanitara impuse de autoritați in vederea combaterii pandemiei de coronavirus. Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii…

- Joi, 3 septembrie, Directia de Politie Transporturi a organizat o actiunie de control, privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim "TAXI" si "in regim de inchiriere" in zona aeroporturilor civile din Romania. Au fost verificate 249 de autovehicule, au fost legitimate 306 de persoane,…

- Joi, 3 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Transporturi au organizat o acțiune de control privind legalitatea desfașurarii transportului rutier in regim „TAXI” și „in regim inchiriere” in zona aeroporturilor din Romania. In cadrul controlului au fost verificate 249 de autovehicule,…

- Verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de…

- Verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua in Argeș. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, in perioada 31 iulie – 2 august, o serie de actiuni in sistem integrat, pe raza municipiului Cluj-Napoca, in vederea prevenirii raspandiri COVID-19.Conform IPJ Cluj, in cadrul actiunilor au fost verificate unitati alimentare, zone de agrement, terase, complexe comerciale,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au acționat intre 22-24 iulie pe raza localitații, mai ales pentru prevenirea raspandirii virusului COVID 19, fiind desfașurate de asemenea activitați cu scopul combaterii faptelor antisociale, in vederea asigurarii unui climat optim de siguranța publica.…