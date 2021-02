Controale in Portul Constanta Sud Agigea. Ce au descoperit politistii

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier au descoperit aproximativ 7.300 de bunuri inscriptionate cu numele unor marci protejate, susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetateni straini au incercat sa le introduca ilegal in tara. La sfarsitul saptamanii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit un pistol, 3 incarcatoare si 100 de cartuse de 9 mm, intr un container cu bunuri personale sosit din SUA pentru un cetatean roman.In data de 15.01.2021, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta…

- In urma controlului containerului, politistii din Constanta au descoperit 1.100 de bucati de brichete din plastic si metal, avand insemnele unor marci inregistrate, susceptibile a fi contrafacute. Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 1.100 de brichete din…

- Electronice contrafacute, cosnfiscate de politisti. in urma unor verificari in Portul Constanta Sud Agigea.Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, peste 1.500 de electronice, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 420.000 de lei. In…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare au identificat și confiscat 89 de articole de imbracaminte cu insemnele unor marci celebre contrafacute. A fost deschis un dosar penal și au fost aplicate 4 amenzi in urma unor controale la agenți economici. La data de 19 decembrie…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, marfuri de import susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 472.000 de lei, informeaza un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Citește…

- Politistii de la transporturi maritime au ridicat, in vederea indisponibilizarii, peste 6.400 de perechi de papuci, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 472.000 de lei, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului.In cursul zilei de astazi, politistii Serviciului…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute si bijuterii din aur fara documente legale, confiscate de politistii de frontieraPolitistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit intr un autocar, diverse bunuri susceptibile a fi contrafacute si aproximativ120 grame bijuterii…