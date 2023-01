Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au verificat modul in care respecta prevederile legale in domeniu 15 operatori economici care isi desfasoara activitatea in zona comerciala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a facut mai multe controale la restaurante din zona Piata Alba Iulia din Bucuresti, iar cinci unitati au fost inchise temporar, a informat news.ro, care citeaza comunicatul ANPC. Printre neregulile gasite se numara alimente expirate si mizerie.ANPC…

- 1.029 de imobile din Capitala au probleme in ceea ce privește alimentarea cu agentul termic și cu apa calda, arata o situație prezentata de Compania Municipala Termoenergetica București. 457 de imobile/ blocuri prezinta deficiențe in alimentare, in timp ce 572 de imobile/ blocuri au apa calda și caldura…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta, in Capitala, luni, in a doua zi de Craciun, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In apropiere de Sarbatori, cu romanii „bifand” ce mai au de luat de pe lista alimentelor cu care vor sa prepare meniul tradițional de Craciun, inspectorii de la Protecția Consumatorilor par sa treaca și ei tot mai des pragul magazinelor, dar nu pentru a face cumparaturi, ci controale. Așa s-a aflat…

- Calitatea somnului depinde in mod direct de patul pe care dormi. Acesta trebuie ales in conformitate cu nevoile tale pentru a fi sigur ca nopțile vor fi invaluite in relaxare și confort. Dar cum ramane cu factorul estetic? Limitam alegerea strict la criterii practice? Daca iți pui increderea in Expomob…

- Un control facut de catre reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la un operator economic din domeniul panificației s-a lasat cu amenzi totalizand 13.000 de lei. Și nu a fost singura masura decisa de catre comisarii care au fost in verificare la brutaria din cartierul…

- „In vara am anunțat candidatura lui Mircea Geoana. Ce reactie a fost in online a doua zi. PSD are o problema cu Geoana. Eu cred ca, daca va fi anuntata candidatura lui din partea PSD, va fi la sfarșitul tuturor dezbaterilor, in ultima clipa. Ei vor incerca din rasputeri sa nu-l aleaga pe Mircea Geoana,…