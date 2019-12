Stiri pe aceeasi tema

- Dan Antonescu a explicat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” cum au ajuns procurorii DIICOT sa puna sub acuzare o noua persoana in dosarul Caracal. Ștefan Risipițeanu a fost reținut dupa 4 luni de la inceperea anchetei privind rapirea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu. Gheorghe Dinca le-a spus…

- Niculae Turja, birgauanul care se luptacu conducerea Primariei Bistrița Birgauluipentru un teren, pe care administrația locala a construit o groapa de gunoi de grajd, pare ca se apropie de o victorie. Cel puțin așa lasa impresia expertiza judiciara intocmita la dosar, care a fost dispusa de instanța.…

- Polițiștii au efectuat la data de 18 septembrie a.c. cercetarea la fața locului in cazul unui evenimentului rutier produs pe raza localitații Cionchești. La data de 18 septembrie a.c., la ora 19.08, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.J.…

- Polițiștii au efectuat la data de 18 septembrie a.c. cercetarea la fața locului in cazul unui evenimentului rutier produs pe raza localitații Cionchești. La data de 18 septembrie a.c., la ora 19.08, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.J.…

- Avocatul Tonel Pop a intervenit, marți dupa-amiaza, la Antena 3, in cadrul unei ediții speciale. In platou se afla avocatul Claudiu Lascoschi. „Ar trebui sa-l intrebați pe domnul avocat daca cunoaște dosarul, daca l-a citit și daca a facut vreo cerere in acest sens, macar sa deranjeze sa faca…

- Incepe judecata in dosarul drogurilor care au "invadatldquo; litoralul Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. In cauza, doi cetateni sarbi sunt cercetati in stare de arest preventiv. Conform anchetatorilor, cei doi sunt acuzati ca au participat la contrabanda…

- Doi noi martori au fost audiati de justitia sedeza in dosarul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, urmarit cu privire la un presupus viol comis in Suedia in 2010, a anuntat luni parchetul, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, si-a sustinut din nou, joi, nevinovatia in fata completului de judecata de la Tribunalul Harghita, in procesul in care este judecat pentru fapte de coruptie, intr-un dosar instrumentat de DNA, potrivit Agerpres.Borboly este acuzat,…