Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a unor contraatacuri reușite, militarii ruși au ocupat noi poziții, care anterior erau controlate de militanți ucraineni, in zonele Kremennaia și Artemovsk (denumirea ruseasca pentru Bahmut), a declarat pentru RIA Novosti expertul militar Andrei Marociko, locotenent-colonel in rezerva al republicii…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, a doua sa victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite Reuters, conform Mediafax.Oficialul, Vladimir Rogov, a declarat ca forțele ucrainene au cucerit…

- Armata rusa a distrus, duminica, un baraj situat pe un rau din regiunea Donețk, in incercarea de a incetini contraofensiva ucraineana, a anunțat Valeri Șerșen, un purtator de cuvant al armatei ucrainene, potrivit Kiev Independent.Rușii ar fi distrus barajul de mici dimensiuni de pe raul Mokri Yali,…

- Rușii au distrus barajul Kahovka pentru a-i impiedica pe ucraineni sa treaca peste fluviul Nipru in cadrul operațiunilor de contraofensiva, este de parere expertul militar britanic Michael Clarke.

- Militarii rusi si-au intarit pozitiile defensive in interiorul si in jurul centralei nucleare Zaporojie, in sudul Ucrainei, in ultimele saptamani, au declarat patru martori, inainte de o contraofensiva ucraineana mult asteptata in regiune, transmite vineri Reuters.Noi transee au fost sapate in jurul…

- Forțele Terestre ale armatei ucrainene au raportat joi ca Brigada a 3-a de asalt a inaintat la periferia vestica a a Bahmutului, potrivit Ukrainskaia Pravda, reușind astfel un nou succes in contraofensiva contra Rusiei.„A treia unitate de asalt a desfașurat acțiuni ofensive la periferia vestica din…

- Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin”, a declarat joi, 11 mai, ca trupele armate ucrainene au inceput in orasul Bahmut o contraofensiva cu atacuri de pe flancuri si a calificat drept un ”siretilic” afirmatia presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski , care a spus ca armata ucraineana mai…

- "Cat despre contraofensiva. Este un siretlic al lui Zelenski. Contraofensiva este deja in plina desfasurare", a estimat Prigoijin, raspunzand pe Telegram unei intrebari din partea presei ruse despre mult asteptata contraofensiva ucraineana. Intrebarea a facut referire la o declaratie anterioara a presedintelui…