- 22 de noi contracte de finantare prin Programul Operational Regional POR 2014 2020, in valoare totala nerambursabila de 24.077.674,57 de lei, au fost semnate de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Cseke Attila, informeaza vineri reprezentantii institutiei. Dintre acestea, sase…

- Cu toate ca Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana in 2020, 44,44% dintre fetele care au nascut inainte de a implini 15 ani sunt din Romania, care ocupa, astfel, primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, potrivit datelor definitive Eurostat. In cifre absolute,…

- Potrivit unui comunocat de presa transmis, joi, de MInisterul Dezvoltarii, 8 proiecte vizeaza eficientizarea energetica si modernizarea infrastructurii socio-educationale din: · municipiul Galati, pentru cresterea performantei energetice a unui bloc de locuinte, precum si pentru reabilitarea…

- ANM a emis joi o avertizare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. De sambata, vremea se racește. Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00! In cea…

- In cursul dimineții de astazi, 20 februarie 2022, au mai fost confirmate inca 68 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 62.539. In intervalul 19.02.2022 (10:00) – 20.02.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 68 de decese (42 barbați și 26 femei), dintre care…

- Analiza REI – Harta intensitaților de finanțare nerambursabila cu componenta de ajutor de stat din 2022: Aproximativ jumatate din județele Romaniei vor putea beneficia de 60% sprijin nerambursabil din acest an pentru proiecte de investiții, atingand chiar și 70-80% in cazul IMM. 19 județe vor beneficia…