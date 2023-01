Responsabilii din fieful feroviar al lui Ion Simu-Alexandru și Sorin Grindeanu au incredințat un contract de paza a obiectivelor de pe raza regionalei Timișoara, in valoare de aproape un milion de euro, catre o firma cu doar trei angajați. Atribuirea s-a facut prin ”negociere” Publicația online DeBanat.ro scrie ca informația ca o firma din Peciu Nou, WBC Best Guard SRL, a caștigat licitația organizata de Sucursala Regionala de Cai Ferate Timișoara pentru paza și protecția stațiilor CF de pe raza sucursalei. Pentru contractul valabil un an, societatea va primi 4,7 milioane de lei. Informația privind…