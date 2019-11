Contoarele inteligente oferă o multitudine de avantaje clienților Contoarele inteligente reprezinta unele dintre elementele de baza care contribuie la dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a energiei electrice. Pe viitor, acestea vor oferi numeroase avantaje consumatorilor finali, care vor putea fi mai ușor de observat atunci cand procesul de inlocuire a contoarelor vechi cu cele inteligente va fi incheiat. Pentru a ințelege mai bine ... The post Contoarele inteligente ofera o multitudine de avantaje clienților appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Acesta este motivul pentru care ne-am decis sa abordam cateva mituri despre contoarele inteligente și sa explicam de ce acestea nu sunt adevarate. Contoarele inteligente NU cresc costurile Chiar daca instalarea unui contor inteligent nu inseamna ca imediat clienții incep sa faca economii de energie…

- Contoarele inteligente vor aduce multiple beneficii pentru utilizatorii finali. Sigur, vor exista persoane care se vor opune "digitalizarii", dar important e ca atunci cand iei o decizie, sa fie una informata si nu bazata pe "am auzit de la un prieten/ruda ca noile contoare inregistreaza mai mult curent…

- Contoarele inteligente reprezinta noua generatie de aparate de masurare a consumului de energie electrica, care va inlocui treptat generatia veche de contoare, conform planurilor aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Contoarele inteligente reprezinta elemente-cheie ale rețelelor electrice de ultima generație care vor permite, atunci cand tehnologia va fi instalata in majoritatea locuințelor romanilor, accesul la o multitudine de servicii și aplicații. Chiar și in momentul de fața, un client care are instalat…

- Odata cu adoptarea generalizata a tehnologiei contoarelor inteligente, rețelele de distribuție a energiei electrice vor putea ajunge, și in Romania, la nivelul de digitalizare inregistrat de țarile mai avansate din domeniu. In prezent, rata de penetrare a acestora este inca scazuta la noi…

