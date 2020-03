Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Judi Dench i-a incurajat pe oameni sa continue sa rada in contextul epidemiei de coronavirus, alte vedete publicand la randul lor mesaje despre modul in care fac fata situatiei actuale, informeaza joi Press Association. Intr-o inregistrare video distribuita de fiica sa, Judi Dench, in varsta…

- In aceasta perioada sunt suspendate vizitele in toate sectiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta. Astfel, spitalul vine in sprijinul pacientilor si al apartinatorilor cu urmatoarele masuri: persoanele care se interneaza pot fi insotite de un singur apartinator…

- Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID 19, incepand cu data de 18 martie 2020 pe toata durata decretarii starii de urgenta se vor lua anumite masuri la Casa Judeteana de Pensii din Constanta. Operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor…

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Președintele Klaus Iohannis a decretat Stare de Urgența pentru urmatoarele 30 de zile in Romania. Șeful Statului a anunțat masurile prevazute in decretul care instituie starea de urgența.

- Arnold Schwarzenegger si-a indemnat fanii sa stea acasa si sa se autoizoleze in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni The Independent si Press Association. "Terminatorul" in varsta de 72 de ani a publicat pe Instagram o inregistrare video in care ofera informatii celor care ii urmaresc…

- Statul Islamic ii sfatuieste pe membrii sai sa nu calatoreasca in Europa, sa se fereasca de acest continent din cauza pandemiei de coronavirus si ii instruieste cum sa evite raspandirea virusului, relateaza Politico care citeaza Homeland Security Today.

- Liga Germana de Fotbal va propune o intrerupere totala a primelor doua ligi, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Citește și: Dr. Alexandru Rafila ii calmeaza pe bucureșteni: NU se inchide Capitala "Conducerea DFL va propune, luni, Adunarii Generale, intreruperea…