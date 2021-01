Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare rata de infectare cu covid din județul Timiș este in localitațile Bucovaț, Jamu Mare și Ghiroda. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara –4,70; Recaș – 3,77; Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 4,78, Dumbravița – 6,12; Ghiroda…

- Autoritațile au anunțat ca, de sambata pana duminica, la Lugoj au fost inregistrate doar trei cazuri de COVID-19, iar rata de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 3 la mia de locuitori. Astfel, dupa ce sambata rata de infectare cu COVID-19 era de 3,28 cazuri/1.000 de locuitori in municipiul…

- Autoritatile au dat vineri publicitatii lista localitatilor din judet unde, in ultimele 14 zile, rata de infectare a fost de peste 3/1000 locuitori. Acestea sunt: The post Rata de infectare pe localitati: Timisoara-5,47, Remetea-12,47, Giroc-8,47, Fardea-8,14, Mosnita-6,60, Bucovat-6,55,Dumbravita-6,31,…

- Dupa cum au anunțat autoritațile, in ultimele 24 de ore, in municipiul Lugoj au fost inregistrate 7 cazuri noi de coronavirus, iar rata de infectare a scazut ușor, de la 3,77 (marți) la 3.60 cazuri/1.000 de locuitori. La nivelul județului Timiș, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 304 …

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in judetul Timis, un numar de 383 persoane si au intrat in izolare 443 persoane, anunta Prefectura Timis. Situatia epidemiologica, la nivelul judetului Timis, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca indicele de infectare cu COVID-19 la nivelul judetului a urcat la 3,02 la mia de locuitori, dupa ce municipiul Timisoara a atins vineri o rata de contaminare cu SARS-CoV-2 la 3,39 la mia de locuitori.Prefectura Timis a anuntat, luni,…

- In cursul zilei de ieri, 20 octombrie, au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 189 persoane și au intrat in izolare 147 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi abundente. Precipitațiile vor depași 35-40 de litri pe mp și vor fi insoțite de tunete, vijelie și grindina. In județul Timiș, sunt vizate localitațile: Timișoara, Recaș, Sacalaz, Giarmata, Ghiroda, Sanandrei, Orțișoara, Moșnița Noua, Sanmihaiu Roman, Pișchia,…