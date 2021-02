Continuă revolta după moartea bebelușului botezat. CTP vrea să-l boteze pe ÎPS Teodosie Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu ar vrea sa-l boteze pe IPS Teodosie in mare. Anunțul lui CTP vine dupa declarațiile facute de IPS Teodosie despre cazul bebelușului mort in urma unui botez. „Nu. Nicicum nu se schimba ritualul (n. r.: cel al botezului). Pentru ca...o sa dau și temeiuri din Sfintele Canoane. Canoanele acestea referitoare la credința sunt valabile și peste 1000 de ani. De aceea nu vom schimba. Nu ne intimidam", spunea IPS Teodosie despre ritualul botezului. Indignat de declarațiile lui IPS Teodosie , CTP a precizat la postul Europa FM: „'Nu vom schimba ritualul botezului.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preotul care a botezat copilul decedat ulterior la Suceava este suspendat de la slujire pe parcursul anchetei care se desfasoara. Anuntul a fost facut astazi de purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. El a precizat ca orice detaliu legat de cazul respectiv poate fi solicitat Arhiepiscopiei…

- Mai mulți preoți și medici au explicat pentru Libertatea ca practica de „scufundare intreita” a copilului in cristelnița ii poate pune acestuia viața in pericol. Mai ales daca manevra nu este facuta cum trebuie, subliniaza chiar un prelat. Un caz similar cu cel al copilului care a murit luni noaptea,…

- Tatal baiețelului in varsta de o luna și jumatate mort dupa slujba de botez de la Biserica „Sf. Constantin și Elena”, din cartierul Zamca, din municipiul Suceava, a relatat ce a vazut cu ochii sai in timpul slujbei, inainte de tragedie, anunța monitorulsv.ro. ”L-am dus la biserica pentru increștinare,…

- Tatal baiețelului in varsta de o luna și jumatate din Suceava care a murit dupa slujba de botez spune ca bebelușul plangea, dar preotul l-a scufundat de trei ori in apa, scrie Monitorul de Suceava . ”L-am dus la biserica pentru increștinare, ce pot sa va spun e ca baiatul plangea, dar preotul l-a scufundat…

- Un copil a decedat, luni, dupa ce a facut stop cardio-respirator cu o zi inainte, in urma efectuarii ritualului de botez la o biserica din municipiul Suceava, in timpul caruia ar fi fost complet scufundat in apa. Bebelusul in varsta de o luna si jumatate a murit in spital la cateva ore dupa ce a fost…

- Bebelușul de numai o luna și jumatate care a facut stop cardio-respirator duminica, in timp ce era botezat la Biserica „Sf. Constantin și Elena” din municipiul Suceava, a murit luni dimineata, in jur de ora 01.00, potrivit IPJ Suceava. Copilul a murit azi-noapte, in jurul orei 01.00. Se fac cercetari…

- Un bebeluș a ajuns duminica dupa amiaza in stop cardio-respirator la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, direct de la Biserica „ Sf. Constantin și Elena" din municipiul Suceava, unde a fost botezat (langa Hotelul Zamca). Din ...

- Demisia managerului Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, Lucian Micu, nu inchide lista intrebarilor și nu pune capac pe responsbilitați. E un caz penal și o ancheta penala care trebuie sa identifice responsabilitați, vinovații, iar legea trebuie sa pedepseasca vinovații, spune premierul Ludovic…