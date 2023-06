Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii-sefi ai DNA si DIICOT, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel din tara si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale au participat, luni, la Parchetul General la o intalnire pe tema proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistratilor. Procurorii…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat ca este de acord ca pensiile magistratilor sa nu depaseasca salariul in plata, precum si cu conditia de vechime de 20 de ani in profesie. CSM a adaugat ca este necesara o crestere in etape a varstei de pensionare in sistem. Amintim ca tot mai multe instante…

- La data de 20 iunie 2023, ora 11:00, s-a intrunit Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, convocata de prim-procurorul acestei unitati de parchet la solicitarea unei treimi din numarul procurorilor, in temeiul art. 123 alin. 4 din Regulamentul de ordine…

- „Avand in vedere discuțiile din spațiul public privind iminența adoptarii unor modificari radicale ale condițiilor de acordare a pensiei de serviciu a magistraților, in ciuda deschiderii permanente la dialog pe care reprezentanții sistemului judiciar au aratat-o in toata aceasta perioada, ținand seama…

- Consiliul Superior al Magistraturii a adresat, marti, o scrisoare Comisiei Europene in legatura cu proiectul de lege privind pensia de serviciu a magistratilor in care precizeaza ca sistemul judiciar „intelege si sprijina” eliminarea inechitatilor din cadrul sistemului, dar cere o perioada de tranziție…

- Luarea unei decizii in cazul vicepresedintelui Consiliului Superior al Magistraturii ar putea intarzia cateva luni. Chiar daca Inspectia Judiciara a anuntat autosesizarea imediat dupa aparitia in public a conflictului dintre procurorul Daniel Horodniceanu si politistii rutieri, procedurile legale de…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea formulata de presedintele Judecatoriei Medgidia, magistratul Marius Catalin Croitoru, si a decis reorganizarea instantei. Astfel, in urma propunerii presedintelui instantei, Judecatoria Medgidia se va reorganiza prin…