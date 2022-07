Stiri pe aceeasi tema

Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial" a declarat luni fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, informeaza marti Reuters preluat de agerpres.

Polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați telefonic, duminica, de catre Spitalul Orașenesc, cu privire la faptul ca, la Unitatea de Primire Urgențe s-a prezentat un minor, de 13 ani, care prezenta o plaga prin impușcare la nivelul gatului.

Un copil in varsta de 13 ani a ajuns la Spitalul din Targu Lapus, duminica dupa amiaza, avand o plaga impuscata in zona gatului. Tatal copilului le-a declarat politistilor ca acesta s-a accidentat cu o arma cu aer comprimat, potrivit news.ro.

Israelul spera ca vizita presedintelui american Joe Biden in statul evreu si Arabia Saudita luna viitoare va ajuta la oprirea Iranului, tara despre care ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, afirma ca reprezinta "o amenintare pentru intreaga regiune", relateaza AFP.

In eforturile sale de a lupta impotriva riscurilor de spalare a banilor și a posibilelor scheme ale elitelor ruse care eludeaza sancțiunile financiare, națiunea de 2,8 milioane a Lituaniei intenționeaza sa-și inaspreasca controlul asupra cripto-ului.

Pompierii doljeni intervin, duminica seara, pe mai multe strazi din municipiul Craiova dar si in localitatea Bailesti unde ploile torentiale cazute intr-o perioada scurta de timp au provocat inundatii in gospodarii. O parte din acest judet s-a aflat sub avertizare Cod rosu de furtuni si ploi, duminica

Ministerul ucrainean al Apararii sustine ca a distrus doua poduri care traverseaza raul Siversky Donets in apropierea satului Bilohorivka, pentru a opri inaintarea trupelor rusesti in regiunea Lugansk, transmite BBC.

Vulcanul Karimski din peninsula rusa Kamceatka a ejectat o coloana de cenusa care a ajuns pana la o altitudine de 10 kilometri, a relatat miercuri dimineata agentia de presa Interfax, mentionand experti din cadrul grupului de raspuns la eruptii vulcanice KVERT, potrivit DPA.