Continuă campania "Prioritare pentru sănătate": Transport GRATUIT pentru pacienții cronici către spitale Inițiativa #prioritatepentrusanatate continua și in perioada starii de alerta. Pana pe 15 iunie, #prioritatepentrusanatate va asigura transportul gratuit pentru pacienții cronici catre și de la 37 de spitale din București (inclusiv Ilfov), Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Proiectul se adreseaza pacienților ce sufera de afecțiuni oncologice și hematologice, hemofilie, scleroza multipla sau fibroza pulmonara idiopatica și care sunt nevoiți sa iși continue tratamentul in spital, in perioada starii de...

