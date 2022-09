Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, intre orele 15:00 – 17:00, va avea loc evenimentul „The drive to win”, in cadrul caruia va fi prezentat, in premiera in Romania, un monopost electric Formula E, dezvoltat cu tehnologie ZF de ultima generație – monopostul echipei Mahindra Racing Formula E, din sezonul competițional 2021 – 2022.…

- O noua zi, noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Pana la ora 14.00 aceasta e intrerupta azi pe strazile Lorena, Bucegi, Victor Hugo, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitațile Giarmata și Recaș. Pana la ora 15.00 apa e intrerupta si in localitatile Sag, Cerna si Iosif, unde sunt…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august, in apropiere de Timișoara, mai exact in locația Doua Dealuri care se afla intre Recaș și localitatea Herneacova. Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat vineri, 12 august, alaturi de Wedding and Funeral Band,…

- Noi avarii au dus la interuperea apei, atat pentru consumatorii de pe unele strazi din Timisoare, precum si in alte doua localitati. Astfel, azi, pana la ora 15.00, furnizarea apei e intrerupta pe strazile Sirius, Carei, Bulevardul Regele Carol I si Constantin Noica, din Timisoarea, respectiv in Recaș…

- O noua zi, noi avarii anuntate de Aquatim in Timisoara, dar si in judetul Timis. Astfel, pe langa lucrarile deja stiute, regia de apa a anuntat ca astazi locuitorii de pe strazile Teiului, Emil Racovița, Recoltei, Legumiculturii, din Timisoara, precum și cei din localitațile Moșnița Veche, Moșnița Noua,…

- Rabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale de pe Calea Bogdanestilor aduce neplaceri joi pentru locuitorii din zona. Consumatorii de pe mai multe strazi nu vor avea apa curenta practic toata ziua din cauza lucrarilor. Maine, intre orele 3.00-22.00 vor avea loc „lucrari de deviere…

- Pe langa interventiile programate, anuntate de Aquatim, timisorenii si timisenii se confrunta si azi cu intreruperea apei din cauza unor avarii. Astfel, consumatorii de pe Aleea F. C. Ripensia, strazile Surorile Martir Caceu, Baba Dochia, Lunei, Intrarea Doinei, Comanești si Iepurelui, din Timisoara,…

- Saptamana incepe cu noi intreruperi in furnizarea de apa curenta. Aquatim a anuntat ca sunt avarii in Timisoara, Recas, Izvin si Alios. Astfel, astazi pana la ora 15.00, consumatorii de pe strazile timisorene Albinelor, Emil Racovița, Silistra si Anina nu vor avea apa, precum nici cei din Recaș, Izvin…