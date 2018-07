Consumatorii casnici de energie fug in piata libera, atrasi de preturile mai bune. Insa mare atentie la noile contracte!

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei printr-un comunicat remis presei. "Având în vedere solicitările furnizorilor de gaze naturale şi în…

- "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale…

- Incepand cu data de 1 iulie au intrat in vigoare prețurile avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanța (FUI) clienților finali din portofoliul propriu, autoritatea anunțand ca a aprobat scaderea. Astfel,…

- Incepand cu data de 1 iulie vor intra in vigoare preturile avizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pentru serviciul universal, aplicate de Furnizorii de Ultima Instanta (FUI) clientilor finali din portofoliul propriu, autoritatea anuntand vineri ca a aprobat scaderea,…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), remis AGERPRES. Oficialii ANRE mentioneaza ca, in sedinta…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Oficialii ANRE mentioneaza ca, in sedinta Comitetului…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), remis presei. Oficialii ANRE menţionează că,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) este una dintre cele mai banoase institutii ale statului, rolul acesteia fiind de a stabili regulile de functionare pentru pietele de energie si gaze naturale, domenii strategice „populate“ de cele mai mari companii din Romania.