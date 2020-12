Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca a propus, la intalnirea de la Palatul Cotroceni, un Guvern de uniune nationala cu premier Alexandru Rafila.



Potrivit lui Ciolacu, presedintele Klaus Iohannis a mentionat ca propunerea PSD de premier in persoana lui Alexandru Rafila este una ''onorabila".



"Am vorbit numai de varianta unui Guvern de uniune nationala. (...) Presedintele a spus ca propunerea PSD, Alexandru Rafila, este o propunere onorabila. Am mentionat faptul ca acele negocieri ridicole, pe langa Constitutie, de la Vila Lac 1 nu au ce cauta intr-o…