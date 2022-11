Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii a respins cererea primarului de suspendare a licitatiei pentru cei 5000 mp. Terenul de 5000 mp pe achizitia caruia urmeaza sa se pronunte Consiliul Local este capul de afis al sedintei ordinare din aceasta dimineata. Proiectul de hotarare a fost adaugat pe ordinea de zi odata cu rugamintea…

- Oamenii legii au intervenit in forta pentru a debloca bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, dupa ce protestatarii au instalat corturile din fata Procuraturii Generale pe carosabil si au blocat circulatia rutiera.

- Din cauza ca protestatarii din centrul capitalei și-au instalat corturile pe partea carosabila, circulația transportului public pe bd. Stefan cel Mare și Sfant ramane in continuare blocata. Potrivit Regiei Transport Electric Chișinau troleibuzele sunt redirecționate dupa cum urmeaza: Rutele nr. 1, 4,…

- In legatura cu acțiunea de protest anunțata pentru astazi, 09 Octombrie, in municipiul Chișinau, este sistata circulația troleibuzelor pe bd. Stefan cel Mare și Sfant, de la strada Mitropolitul G. B. Bodoni - M. Viteazul, informeaza Regia Transport Electric a Capitalei.

- Ca in fiecare an, sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva coincide cu suita de evenimente organizate sub genericul Sarbatorile Iasului, programate pe tot parcursul saptamanii viitoare. Se vor desfasura si targurile traditionale, precum si celelalte evenimente, despre care a oferit detalii primarul municipiului,…

- Primarul Mihai Chirica a vizitat joi, 8 septembrie, santierul organizat pentru lucrarile de reabilitare și modernizare a parcului din fata Teatrului National „Vasile Alecsandri”. „Am organizat lucrarile pe etape. Prima presupune lucrari de decopertare si indepartare a vegetatiei bolnave sau inestetice…

- Miercuri, 24 august 2022, ora 10:00-12:00 și vineri, 26 august 2022, ora 13:00-15:00, va fi sistata temporar circulația rutiera pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul Pieții Marii Adunari Naționale (PMAN), in contextul desfașurarii de catre Ministerul Culturi a repetițiilor dedicate manifestarilor…

- In perioada 15-19 august, in intervalul orelor 09:00-17:00, va fi sistata livrarea gazelor naturale pe unele strazi din centrul Capitalei. Despre aceasta a anunțat Primaria municipiului Chișinau care a precizat ca vor fi sistari deoarece se vor desfașura lucrari de reparație planificate de catre operatorul…