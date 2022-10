Stiri pe aceeasi tema

- Niciodata nu s-au mai adunat atatea crize laolalta cate sunt acum, iar cele mai grave si cele mai importante sunt criza energetica si dezordinea preturilor, a declarat, vineri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Leul s-a depreciat fața de euro cu 96 de bani in ultimii 13 ani, a spus Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Naționala a Romaniei, sambata seara, la B1 TV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Luna iulie a venit cu inflatia in jos, iar pentru prima data cresterile la marfuri alimentare si la marfurile nealimentare se aliniaza, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei. „Sunt cateva idei care merita sa fie subliniate, incepand…

