Consulatul Mai Aproape De Tine In contextul mentinerii unui dialog permanent cu cetatenii romani din Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura, Consulatul General al Romaniei la Sevilla (CG Sevilla) a initiat proiectul #consulatulmaiaproapedetine . CG Sevilla, prin intermediul acestui proiect, isi doreste sa solutioneze o serie de probleme care fac parte din viata de zi cu zi a dumneavoastra, acesta fiind si motivul pentru care la sfțrșitul anului trecut am demarat o noua initiativa – #venimlatine !, parte a proiectului #consulatulmaiaproapedetine . Prin intermediul acestei noi componente dorim sa acordam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna sunt pentru majoritatea oamenilor un prilej de bucurie si de speranta. Moș Craciun este asteptat in fiecare an și de cei mari, dar mai ales de cei mici. De obicei, Mosul aduce dulciuri si jucarii copiilor, dar anul acesta, Consiliul elevilor de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu”…

- Cel mai mare centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din țara, cel din satul sucevean Sasca Mica, comuna Cornu Luncii, unde sunt instituționalizate 329 de persoane se restructureaza ca urmare a noilor reglementarilor care specifica faptul ca aceste centre rezidențiale nu pot avea o capacitate…

- Autoritatile au stabilit programele centrelor de vaccinare din municipiul Satu Mare care vor fi deschise in perioada sarbatorilor de iarna. Iata orarul acestora: – in zilele 25 și 26 decembrie – Centrul de vaccinare din incinta Școlii Gimnaziale Avram Iancu intre orele 12:00 – 14:00; – in zilele 01…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a lansat proiectul „Centru de cercetare in bio-economie sustenabila”, un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Cu o valoare de peste 35 milioane lei proiectul prevede realizarea unui…

- Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Romane „Ion I. C. Bratianu” (ISPRI) și CCSLARICS (Centrul de Cercetari Sociologice LARICS), sub egida Secretariatului de Stat pentru Culte, au lansat joi a doua ediție a Barometrului Vieții Religioase. Datele pentru realizarea Barometrului…

- De ce s-au dublat prețurile terenurilor este o intrebare pe care și-o pun romanii interesați de asemenea achiziții. Terenurile se cumpara fie pentru a construi pe ele, fie ca un mod de folosire a economiilor. Prețurile terenurilor pentru dezvoltari de ansambluri rezidențiale sau comerciale, din București,…

- Primaria Timișoara a emis 11 dispoziții de ridicare a unor terase din centrul orașului. Dominic Fritz spune ca ar fi vorba despre terase „ale caror responsabili nu au respectat regulamentele in vigoare sau nu au cerut autorizație deloc și care au fost atenționați și amendați in repetate randuri”.

- Așa arata strada Pacii din Buzau, in prag de sarbatori. Balți, cratere, noroi și o imagine dezolanta la doar doi pași de centrul Buzaului. Locuitorii de aici spun ca, pana acum cateva luni, strada nu arata chiar atat de rau. In vara insa, o firma de distribuție a gazelor naturale a intervenit aici pentru…