- O noua dezbatere publica, a treia, pe marginea unui proiect de urbanism, a produs agitația unor locatari din Elisabetin. Din cauza pandemiei, dezbaterea publica s-a desfașurat online pe platforma Zoom. Inca de la debutul proiectului, in urma cu patru ani, mai mulți timișoreni care locuiesc in apropierea…

- Anul care se apropie de final a adus nu doar un virus care a rapus peste 14.000 de romani, ci și o solidaritate cum rar s-a mai vazut in vreme de pace in Romania. Biserica nu a facut excepție și a ajutat prin oamenii sai pe cei aflați in nevoie și suferința. De la debutul pandemiei și pana…

- Imaginile au fost surprinse pe strada Crangului nr 4, in Valea Adanca, in cartierul Green Residence, fiind trimise de un cititor al ZDI. „Porcul taiat este al dezvoltatorului, Danut Mihu. Inca de la inceputul santierului nu a respectat vreo regula de protectia mediului. Am facut deja sesizare la Protectia…

- Un hotel cu șase etaje și un cartier rezidențial langa Cimitirul Evreiesc sunt proiectele imobiliare care vor fi discutate la ședința Consiliului Local Focșani din aceasta saptamana. Hotelul ar urma sa fie construit pe strada Magura, de catre societatea Metale Internațional. In incinta sunt prevazute…

- Un grup de la Memorialul Ipotești a facut o descoperire istorica in Botoșani, in Calinești-Cuparencu, sat in care s-a nascut tatal lui Mihai Eminescu, Gheorghe Eminovici, și in care bunicul poetului, Vasile Iminovici, a fost dascal. Tabloul este complet. Descoperire istorica in Botoșani. A fost cautat…

- Draga Olteanu Matei a fost condusa, astazi, pe ultimul ei drum. Slujba de inmormantare a avut loc la Biserica „Sf. Ioan Domnesc" de langa Turnul lui Stefan Cel Mare din Piatra-Neamt. Ulterior, cortegiul funerar a mers spre Cimitirul „Eternitatea" (Borzoghean), avand o oprire in fata Teatrului Tineretului.…

- Klaus Iohannis a avut o noua reacție dupa incendiul petrecut la Spitalul Județean Neamț. Președintele a facut declarații la ieșirea din biserica. „Este o imensa tragedie ce s-a intamplat la Spitalul din Neamț. Tocmai vin din biserica, unde cu toții ne-am rugat pentru victimele incendiului. Ce pot sa…

- Descopera cateva dintre cele mai interesante locuri de vizitat langa București, la cel mult o jumatate de ora de mers cu mașina, pentru cateva ore de relaxare și plimbare. Vei descoperi povești vechi, locuri pline de istorie și legende pline de culoare in palatele și manastirile fortificate ridicate…