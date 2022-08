Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul lotului 3 al autostrazii de centura a Capitalei, Bragadiru – Joița, inregistreaza intarzieri fața de graficul asumat și a fost penalizat pana acum cu peste 2,3 milioane de lei, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- ”Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti (A0) Sud (51,19 km). Pe Lotul 1: Glina – Vidra (16,93 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 47,65 %. Pe Lotul 2: Vidra – Bragadiru (16,30 km), lucrarile au ajuns la un stadiu fizic de 63 %. Constructorul turc evolueaza bine pe aceste 2 loturi si…

- Orașul e in șantier din cauza lucrarilor la proiectele de mobilitate urbana. ” Se lucreaza in ritm susținut pe șantierele de pe strada Gen. Grigore Balan și pe strada Gh. Șincai” a asigurat primarul Ioan Turc. Porțiuni intregi din oraș sunt blocate, circulația in zonele respective fiind interzisa. Lucrarile…

- Constructorul de pe santierul centurii ocolitoare de sud a municipiului Timisoara, Tirrena Scavi, continua lucrarile la acest obiectiv de investitii intr-un ritm scazut. Nici 5 la suta nu au avansat lucrarile, comparativ cu luna mai a acestui an, asta in pofida avertizarilor ministrului Transporturilor,…

- DRDP Brașov anunța ca au fost reluate lucrarile de reabilitare pe DN73A prin metoda reciclarii in-situ. Prin aceste lucrari condițiile de trafic vor fi imbunatațite in mod semnificativ in zona Poiana Marului. Aceasta reabilitare completeaza celelalte reparații efectuate in zona, cum ar fi refacerea…

- Antreprenorul roman UMB a luat o decizie fara precedent: Va sista activitatea pe toate șantierele unde a caștigat contractele de execuție a lucrarilor. Semnalul de alarma a fost tras de Asociația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Lucrarile pe santierul Sectiunii Nusfalau – Suplacu de Barcau (Autostrada Transilvania) au ajuns la un stadiu fizic de 28%. Constructorul turc a fost obligat sa creasca mobilizarea pentru a recupera intarzierile inregistrate pana acum (20% fata de graficul stabilit in contract). In prezent, 462 de…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scriosteanu, a publicat, joi, noi imagini de pe santierul pasajului denivelat superior DN 21 – Drajna. Potrivit acestuia, constructorul isi mentine angajamentul de a finaliza lucrarile inainte de termen.