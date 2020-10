Construcțiile de clădiri rezidențiale au crescut în august cu aproape 25% Pe fondul costurilor reduse cu finanțarea pe termen mediu dar și al programului guvernamental Noua Casa, lucrarile de construcții pe segmentul rezidențial au urcat în august cu aproape 25%, potrivit datelor transmise vineri de INS. În primele 8 luni, creșterea este de 17,2% fața de ianuarie-august 2019.











&"Volumul total al lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut cu 17,3%. Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+51,7%), lucrarile de întretinere si reparatii curente (+44,3%) si la constructiile noi (+5,6%).… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

