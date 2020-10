Construcție modulară pentru elevii care învață la Școala Primară din Medveș Reprezentanții Forțelor Terestre Romane au informat ca astazi, 8 octombrie 2020, s-a amplasat o construcție modulara in localitatea Medveș, fapta ce vine in sprijinul elevilor care invața la Școala Primara de acolo. „La solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, azi 08 octombrie 2020, o echipa formata din militari și personal civil contractual din Batalionul 136 Geniu „Apulum”, condusa de maiorul Popa Adrian, a intervenit cu o automacara pentru amplasarea unei construcții modulare in localitatea Medveș din Județul Alba. Aceasta va veni in sprijinul elevilor care invața la… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresinfo.ro

