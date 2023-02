Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 14 februarie, un nou cutremur a avut loc in regiunea Oltenia, cu magnitudinea de 5,7 potrivit Centrului European de Seismologie (EMSC) . Este a doua zi consecutiva cu seism in zona Olteniei. Cutremurul a avut loc la 8 km nord-vest de Targu-Jiu și 70 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, scrie…

- Un cutremur a avut loc luni, 13 februarie, in Romania de 5,2 grade. Hari Bucur Marcu, expert in securitate, aparare și alianțe militare, a povestit cum a simțit cutremurul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Oameni din toata Serbia raporteaza ca s-a simtit cutremurul din Romania, scrie cotidianu sarb „Blic”. De asemenea, presa din Bulgaria relateaza ca seismul s-a simtit in orasele bulgare de pe malul Dunarii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un cutremur de 4,5 grade s-a produs in aceasta dimineața, la ora 3.26, in zona seismica Vrancea. Cutremurul din Romania s-a produs la un interval de noua minute dupa un cutremur de 7,8 grade, care a zguduit Turcia, potrivit USGS (Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite). Pana la aceasta…

- Un cutremur de 4,5 grade s-a produs in aceasta dimineața, la ora 3.26, in zona seismica Vrancea. Cutremurul din Romania s-a produs la un interval de noua minute dupa un cutremur de 7,4 grade, care a zguduit Turcia. „In ziua de 06.02.2023, 03:26:16 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA,…

- Ticy se confrunta cu probleme grave de sanatate. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca și-a facut un RMN, iar acum va trebui sa se opereze pentru a 24 a oara. El a mai fost supus la operații și precizeaza ca asta va fi ultima. Iata ce marturisiri a facut cantarețul…

- Anul 2023 nu a inceput foarte bine pentru unele vedete din Romania, iar Horia Brenciu se afla printre ele. Cantarețul a ajuns astazi la spital și și-a speriat fanii, dupa ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care are masca de oxigen pe fața.

- Connect-R este unul dintre artiștii din Romania care se bucura de mult succes de ani buni. Cantarețul are in spate o cariera de invidiat, la care alții numai viseaza, fiind un exemplu pentru mulți tineri pasionați de muzica. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit ce a facut cu banii…