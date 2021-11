Stiri pe aceeasi tema

- Cei care nu dețin un certificat verde – de vaccinare anti-COVID sau care sa ateste ca au trecut prin boala – nu mai au voie sa intre in restaurante și cafenele, iar asta a provocat nemulțumiri care se vad in localurile tot mai goale. De multe ori, furia celor trimiși acasa se varsa pe ospatari sau pe…

- Pe langa cariera pe care o are in muzica, Constantin Enceanu este și patron de restaurant. Interpretul de muzica populara are reguli clare la el in local, cine nu are vaccin anti COVID-19 nu mananca acolo. Constantin Enceanu respecta masurile impuse in perioada pandemiei. Deși vanzarile au scazut colosal…

- sursa foto: RAJA RAJA a deschis un punct de vaccinare impotriva COVID pentru angajați, a transmis compania de apa intr-un comunicat de presa. In prezent, 64% din angajații companiei sunt vaccinați impotriva COVID-19, urmand ca in perioada imediat urmatoare RAJA sa organizeze din nou centre de vaccinare…

- Deputatii si angajatii Parlamentului nu se prea inghesuie la vaccinare. Presedintele legislativului, Igor Grosu, a anuntat ca doar 87 din cei 101 deputati s-au imunizat pana acum impotriva noului coronavirus, iar din cei 355 de angajati, 89 inca nu au fost convinsi de efectele

- Proiectul de lege aflat in transparența decizionala, inițiat de Ministerul Sanatații, cu privire la obligarea personalului medical care activeaza la stat și la privat de a prezenta dovada vaccinarii, a...

- Irinel Columbeanu reacționeaza dupa infectarea cu coronavirus. El a fost infectat cu virusul și a fost internat de urgența. Acesta a laudat profesionalismul medicilor din Romania, dar a facut și un comentariu legat de vaccinare. Irinel Columbeanu reacționeaza dupa infectarea cu covid-19 Irinel Columbeanu…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a autorizat joi utilizarea certificatului de vaccinare (a certificatului verde sau a pașaportului de vaccinare) pentru localitațile care depașesc rata de incidența de 3 la mia de locuitori. Pe de o parte, medicii...

- Un student italian in varsta de 22 de ani a decis sa-si tatueze pe brat codul QR de pe certificatul sanitar care dovedeste ca este vaccinat impotriva COVID-19, relateaza sambata AFP citata de Agerpres. Astfel, la intrarea intr-un restaurant sau intr-un cinematograf, va fi de acum suficient…