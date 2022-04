Stiri pe aceeasi tema

- Pe plan profesional ii merge din ce in ce mai bine, dar nu poate spune același lucru in ceea ce privește latura amoroasa. Zanni nu are iubita, iar declarațiile lui pentru Antena Stars par sa dezvaluie motivul pentru care este inca singur.

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit pe data de 06.11.2021. In dupa-amiaza acelei zile, vestea morții sale a venit ca un șoc și a cutremurat intreaga lume a muzicii romanești. Fiul sau de suflet este in continuare ingenuncheat de durere. Iata ce declarații a oferit, in exclusivitate…

- Dupa ce a fost implicat intr-un accident grav, Liviu Puștiu a mers timp de doua saptamani in carje, dar starea lui s-a imbunatațit. Deja a avut prima lui apariție publica la Antena Stars și a dat asigurari ca se simte din ce in ce mai bine. Cu toate acestea, el mai trebuie sa faca anumite proceduri…

- Luis Gabriel și partenera lui de viața, Haziran, au fost puși recent in pericol chiar in plina zi, in timp ce se aflau in mașina, in fața casei lor. Cei doi indragostiți au fost luați prin surprindere de mai multe mașini din care au coborat numeroși barbați cu cagula pe fața. Cum au reacționat cand…

- Constantin Enceanu face un gest induioșator in memoria lui Petrica Mițu Stoian. Celebrul interpret de muzica populara nu poate sa il dea uitarii pe bunul sau prieten. Ce face vedeta la trei luni de la moartea artistului? Cantarețul pregatește o surpriza uriașa iubitorilor de folclor, dar in special…

- Scandalul dintre Constantin Enceanu și Maria Tarchila, sora lui Petrica Mațu Stoian, continua! De data aceasta, chiar sora regretatului artist a facut un atac dur la adresa bunului prieten al indragitului cantareț. Mai mult decat atat, l-a și amenințat ca il da in judecata! Ce se intampla, de fapt,…

- Au trecut doua saptamani de cand Mihai Onila a fost criticat dur in mediul online pentru anumite acțiuni ale sale, iar acum este implicat din nou intr-un alt scandal pe rețelele de socializare. Se pare ca anumite persoane fac tot posibilul sa-i arate cat de mult il displac. Iata replica artistului!

- Au trecut aproximativ trei luni de la moartea indragitului artist Petrica Mațu Stoian, astfel ca a izbucnit și primul scandal, chiar intre cine ne așteptam mai puțin. Recent, mama fiului de suflet al regretatului cantareț l-a acuzat pe Constantin Enceanu de faptul ca i-a interzis lui Alin Gabriel sa…