- Petrolul Ploiesti si jucatorul Constantin Budescu au decis de comun acord intreruperea relatiilor contractuale, a anuntat, astazi, gruparea prahoveana pe pagina sa de Facebook . In varsta de 34 de ani, Budescu revenise in vara anului trecut la Petrolul Ploiesti, club la care isi facuse junioratul si…

- Constantin Budescu, abia desparțit de Petrolul Ploiești, ar fi interesat de o trecere la Rapid, dar crede ca nu e un moment potrivit. In varsta de 34 de ani, Budescu a trecut in cariera pe la rivala FCSB, dar nu vede nicio problema sa evolueze in Giulești. Totuși, varful spune ca ar fi mai tentat de…

- FC Petrolul Ploiesti si Constantin Budescu au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale, a anuntat, miercuri, gruparea prahoveana, potrivit news.ro.Revenit in vara anului trecut la Petrolul, club la care isi facuse junioratul si evoluase pana in 2011, Budescu (34 de ani) a bifat…

- Se implinesc astazi 60 de ani de la dispariția fostului jucator al FC Ploiești, Constantin Tabarcea, decedat la varsta de 26 de ani pe terenul de joc, intr-un meci impotriva echipei Dinamo Bacau. Constantin Tabarcea era un jucator talentat și promițator al echipei Petrolul Ploiești. Pe 14 iulie 1963,…

- Daniel Chirița, 49 de ani, fostul fundaș consacrat in tricoul Petrolului și al Rapidului, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Ploiești, luni, 26 iulie, pentru conducere fara permis valabil, informeaza Gazeta Sporturilor „Chiru” afla azi daca va fi arestat.Chirița a fost reținut 24 de ore…

- Handbalistul Octavian Bizau, component al nationalei, este noul jucator al echipei Steaua Bucuresti, in lotul careia revine dupa patru ani.”Bine ai venit, acasa! Octavian Bizau, centrul nationalei Romaniei, revine la Steaua Bucuresti”, a anuntat, luni, clubul stelist, conform News.ro. CITESTE…

- Ioan Niculae, fostul finanțator al Astrei, a fost surprins pe stadionul din Regie, unde se pare ca l-a interesat nu neaparat meciul, ci cu totul altceva. Fostul finanțator al Astrei Giurgiu, eliberat din inchisoare in mai 2022, a fost vazut, sambata, pe arena din Regie la meciul CS FC Dinamo (formația…

- Coordonatorul de joc Irakli Kbilashvili va imbraca pentru ultima data tricoul formației CSU din Suceava cu prilejul Final Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin, care se va desfașura la Baia Mare, la sfarșitul acestei saptamani. Dupa doi ani petrecuți la Suceava, internaționalul gruzin a ...