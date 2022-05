Constanteanul suparat. Jecmanirea locuitorilor si alungarea turistilor de trebuie sa inceteze urgent! PSD a depus un proiect pentru modificarea Regulamentului parcarilor

Consilierii locali municipali PSD Costanta au depus proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 123 2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice, pastrand spiritul amendamentelor propuse de PSD in 2021 si respinse de actuala administratie PSD propun modificarea regulamentului astfel:Tarif Zona 0 2 lei ora inclusiv TVA, Tarif Zona 1 1,5 lei ora inclusiv TVA, desfiintare Zona 2, parcarea in intervalul orar 20:00 08:00 gratuita in municipiul Constanta ...