#ConstantaEsteBine: Ziua 263 – 20.09.2022 Astazi sarbatoresc loialitatea In orice relatie, dar in special intr o alianta, exista cateva atribute pe care se construieste intreaga intelegere: incredere, abilitati functionale si loialitate.Astazi sarbatoresc loialitatea pentru ca este o valoare despre care am invatat din prima parte a vietii: a fi loial parintilor era o nevoie pentru copilul care am fost.Multa vreme aceasta loialitate m a facut sa ma comport cu mine in exact felurile in care s au comportat parintii mei cu mine: cu asprime, cand nu indeplineam asteptaril ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

