ConstantaEsteBine: Pregatirea pentru solstitiul de iarna. Prima zi din cele 7 zile ale Noii Creatii - Ziua 30 de Post si Jurnal de iubire de sine

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este multa plasma si energie vibrational inalta direct spre inima si celulele noastre. Pregatirea pentru solstitiu 21 zile de Portal de energie Ziua 28 de Post si Jurnal de iubire de sine.Wow Astazi este multa plasma si energie vibrational inalta direct spre inima si celulele noastre.Ati simtit…

- Capcana distragerii atentieiSocietatea moderna cu toate elementele sale de distragere a atentiei si de stimulare ne slabeste in mod constant vointa si auto controlul.Cercetatorii au aratat ca oamenii carora li se distrage atentia sunt mai predispusi sa cedeze tentatiilor.De exemplu, studentii care incearca…

- Unul dintre "valuri" a inceput pe 9 decembrie ieri , va atinge maximul pe 21 decembrie la Solstitiu si se va linisti dupa luna plina in Rac de pe 29 decembrie.Pregatirea de Solstitiu 21 zile de Portal de energie Ziua 26 de post si Jurnal de iubire de sineValuriM am plimbat pe malul marii si am observat…

- Interior versus exteriorIn decursul evolutiei creierului nostru, acesta a suferit "adaugiri" care l au tot imbunatatit. Pe langa partea de "creier reptilian" zona occipitala, a cefei ocupata de instincte supravietuire si reproducere a aparut partea din fata, numita de cercetatori neo cortex pre frontal.Este…

- Pasarile NU AU NEVOIE de autoritati care sa le spuna ce au de facut. Pregatirea de Solstitiu 21 zile Portal de energie . Ziua 18 de Post si de Jurnal de Iubire de Sine CODa, este un mini cuvant "co".De fapt, un prefix.Care se regaseste in co laborare, co municare, co operare, coerenta, co creatie. Dar…

- Energiile planetei Pamant se schimba mult.Pregatirea de Solstitiu 21 zile IMPORTANTE Si ziua 17 de post si Jurnal de iubire de sine continuam ce am inceput si in plus, acceleram focalizarea Energiile planetei Pamant se schimba mult. Se intampla tranzite astrale unice si putem profita la maxim de energia…

- Noaptea de Sf Andrei. O noapte speciala, energetic vorbind in fiecare an.Ziua 15 de Post si de Jurnal de iubire de sineNoaptea de Sf AndreiO noapte speciala, energetic vorbind in fiecare an. Iar in anul acesta, 2020, si mai special pentru ca este urmata maine de o Luna Plina in Gemeni cu Eclipsa de…

- Astazi am scris in Jurnal "S au potolit valurile. Pot sa respir si sa ma relaxez".Ziua 8 de post si Jurnal de iubire de sine Ce numerologie speciala in aceasta zi frumoasa, cu soare Dupa zile intregi inorate si cu camp electromagnetic dezechilibrat, astazi a fost o zi de echilibru. De liniste energetica.…