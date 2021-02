Constanta. Un stalp de electricitate a luat foc Un incendiu a cuprins un stalp de electricitate in municipiul Constanta.Apelantul care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a explicat ca stalpul a luat foc, probabil din cauza unui scurt circuit provocat din cauza unor fire neizolate corespunzator.Acesta a mai indicat pompierilor ca trebuie sa intervina pe bulevardul IC Bratianu in zona magazinului Autozone. La locul indicat a pornit un echipaj de pompieri cu o autospeciala cu apa si spuma fiin necesara si preze ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

