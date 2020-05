Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de echipamente și accesorii sportive Hervis Romania vinde maști de protecție FFP1 in cadrul magazinului online. Maștile se vand doar la set de 50 de bucați, la prețul de 159,99 lei, scrie retail.ro.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca primele estimari arata romanii vor avea nevoie de un necesar de circa 100 de milioane de masti de protectie dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai. Pretul per masca ar trebui sa fie de aproximativ 2 lei. Ministrul sustine ca in acest sens a avut discutii…

- Maști reutilizabile produse in Alba Iulia de TREND SRL, partener Vichi Farm, ACUM la PREȚ SUPER AVANTAJOS Maști din panza densa, cu grad ridicat de protecție. Acestea pot fi reutilizate dupa spalare și calcarea la aburi cu fierul la o temperatura mai mare de 150 grade C. Materialul din care sunt confecționate…

- ​Site-urile de comerț online ale magazinelor Altex și Media Galaxy au scos la vânzare 5 milioane de maști de protecție la prețul de 2 lei și 99 de bani bucata, fara sa perceapa adaos comercial, a anunțat compania-mama Altex România, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Citește…

- Retailerul electro-IT Altex Romania pune la vanzare 5 milioane de masti de protectie, pentru care isi asuma adaos zero la vanzare, pentru a veni in intampinarea nevoilor populatiei. Compania se alatura, astfel, demersului initiat de eMAG.

- 45 de tone au sosit din Coreea de Sud Lipsa echipamentelor sanitare de protecție se resimte tot mai puternic in spitalele confruntate cu un numar in creștere de pacienți cu coronavirus. La Galați, managerul celui mai mare spital susține ca UNIFARM a amanat deja de 4 zile transporturile de masti, manuși…

- ​O firma dintr-o comuna din Giurgiu a reușit sa vanda Guvernului 1,75 milioane de maști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat in condițiile in care maști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau in medie 10 lei. Pe de alta parte, este adevarat ca acum…

- Politistii Capitalei au intocmit dosar penal pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse sanitare si echipamente medicale de protectie, in urma a trei perchezitii efectuate joi in Bucuresti si Ilfov. Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate peste 13.500 de masti de protectie…