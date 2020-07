Stiri pe aceeasi tema

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca medicii veterinari care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2020, au verificat in perioada 20-26 iulie, 237 de unitati amplasate in Navodari, Mamaia, Eforie,…

- Redeschiderea plajelor a reprezentat un adevarat motiv de bucurie pentru turiști, insa sumele pe care vor fi nevoiți sa le scoata din buzunare sunt de-a dreptul uriașe. Scumpirea prețurilor a luat cu asalt litoralul romanesc. Cați lei costa sa ichiriezi un șezlong pe o plaja din Mamaia, Vama Veche sau…

- Aproape 3.000 de tone de alge au fost adunate de pe plajele litoralului romanesc cu ajutorul utilajelor și a mijloacelor de transport ale Administrației Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL) in prima jumatate a lunii iulie, transmite Mediafax. Potrivit ABADL, in prima parte a intervalului 29 iunie-15…

- Ziarul Unirea In acest an, plajele de pe litoralul romanesc vor fi supravegheate cu drone. Aparatele de zbor, folosite la masuratori Potrivit ABADL, specialistii institutiei au efectuat un numar de opt zboruri pentru a realiza masuratori de fotogrametrie in zona de plaja emersa (uscata) din Mamaia si…

- Cele mai curate plaje de pe litoral, in Romania, sunt la Vama Veche si Corbu. La extrema cealalta, zone de plaja din Navodari și Mamaia Nord conduc in clasamentul celor mai mizerabile. Pentru prima data dupa o perioada de trei ani, rezultatele sesiunii de monitorizare ecologica a plajelor litorale indica…

- Inspectorii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral au sanctionat contraventional 7 operatori de plaja din Navodari, Constanta si Vama Veche cu amenzi in valoare totala de 70.000 de lei pentru constructii ilegale pe domeniul public al statului si nerespectarea masurilor stabilite in urma controalelor.

- ONG-ul Mare Nostrum a anuntat ca 12 delfini au esuat pe litoralul romanesc in luna aprilie, 11 dintre acestia fiind descoperiti in perioada 17-28 aprilie. Cele mai multe dintre exemplare erau in stare avansata de descompunere. ONG-ul Mare Nostrum a transmis, marti, printr-un comunicat de presa,…

- In luna aprilie, pe litoralul romanesc al Marii Negre, au eșuat 12 delfini, iar 11 dintre acestea cazuri au fost inregistrate in data de 28 a lunii. Cele mai multe animale marine au eșuat in zona Navodari, anunța ONG Mare Nostrum, potrivit Mediafax.„Primavara cu cifre ingrijoratoare pentru…