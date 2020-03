Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Navala Romana (ANR) a anuntat ca toate navele si echipajele navelor care sosesc in porturile maritime romanesti din zonele de risc rosii si galbene sunt considerate in carantina si raman in rada portului pana la implinirea celor 14 zile de la parasirea teritoriilor respective sau de la…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor ... The post Cei ajunsi la frontiera…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC News. Italia, cea mai afectata țara din Europa de noul coronavirus, a raportat sambata o creștere…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis marti situatia actualizata a persoanelor in carantina si a celor izolate la domiciliu pentru judetul Constanta, in contextul virusului COVID 19.Astfel, potrivit informatiilor, cinci persoane se afla in carantina si 190 sunt izolate la domiciliu…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații prin care toate pesoanele care vin din zonele infectate cu coronavirus vor intra in carantina. Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din Constanta face triaj epidemiologic si verifica temperatura pasagerilor, cu termometre non-contact, in cadrul unui plan complex de masuri in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului (Covid-19), potrivit unui comunicat remis de companie.

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…