Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au ridicat peste 78.500 de articole din sticla, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 400.000 de lei, dintr un container in Portul Constanta Sud Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 mai a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din…

- Politistii de frontiera, in colaborare cu vamesii, au descoperit intr-un container sosit din China, in sectorul de sud al Portului Constanta, aproximativ 1.650 perechi de pantofi, marfuri nedeclarate la intrarea in tara, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta. Potrivit sursei citate,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, aproximativ 1.650 perechi de pantofi, bunuri nedeclarate la intrarea in tara.In data de 03.04.2018, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Politistii Garzii de Coasta aflati in punctele de trecere a frontierei din Portul Constanta, Ostrov si Vama Veche au identificat si retinut marfuri contrafacute si de contrabanda in valoare totala de peste doua milioane de lei, in urma unor verificari desfasurate in ultimele 48 de ore, au informat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 268 carturi cu pedale pentru copii, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 240.000 lei daca ar fi fost originale. Potrivit Garzii…

- Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea, au verificat, in Portul Constanta Sud Agigea, un container sosit din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bacau, informeaza Poliția Constanța.…

- Politistii au ridicat 1040 de articole vestimentare, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 130.000 de lei, dintr un container in Portul Constanta Sud Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 martie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu lucratori din…

- Politistii au ridicat 18.240 de perechi de papuci, marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare totala de peste 1.821.600 de lei, din doua containere din Portul Constanta Sud Agigea. La data de 12 martie a.c., politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au verificat, in Portul Constanta…