Constanţa: Mărfuri contrafăcute în valoare de peste 258.000 lei, confiscate de Garda de Coastă în portul maritim Politistii de frontiera au intocmit dosar penal pentru punerea in circulatie de marfuri contrafacute pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare de peste 258.000 lei, informeaza Garda de Coasta.



Conform sursei citate, in luna octombrie, in timpul controlului efectuat la un container sosit in zona de sud a portului Constanta, din China, pentru o firma din judetul Ilfov, politistii de frontiera in colaborare cu vamesii au descoperit 72 de perechi de incaltaminte susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

