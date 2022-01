Constanta: IPS Teodosie a iesit din carantina in mijlocul unei slujbe. Ce mesaj le-a transmis credinciosilor (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- IPS Teodosie a iesit din carantina in mijlocul slujbei de Acatistele Invierii Domnului, al Sf. Trei Ierarhi si al Sfantului Ignatie Teoforul. In timp ce slujea, prelatul a anuntat ca a iesit din izolare si a coborat in Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru si Pavel" din Constanta pentru a continua…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfanta Liturghie, marti, 25 ianuarie, la paraclisul Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Apostol Petru si Pavel din Constanta“, locul unde a ales sa se carantineze dupa pelerinajul din Iordania. Resedinta arhiereului se afla la mica distanta de sediul arhiepiscopiei

- UPDATE Inaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, anunța ca se carantineaza de marți, dupa ce luni a fost amendat de trei ori pentru ca a incalcat legislația anti-COVID. Reprezentantii Arhiepiscopiei au precizat ca autoritatile au emis decizia de carantinare pe numele IPS Teodosie deoarece…

- Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca IPS Teodosie va intra in carantina la Palatul Arhiepiscopal. Anunțul vine dupa ce IPS Teodosie a fost amendat de trei ori, luni, pe motiv ca nu a respectat carantina, a oficiat slujba și a luat parte la doua evenimente, amenzi contestate de catre prelat, care spune…

- Arhiepiscopia Tomisului a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca amenzile care i-au fost date arhiepiscopului Teodosie sunt ilegale, ele fiind aplicate inaintea aducerii la cunostinta a deciziei de carantinare. „Din surse oficiale, va informam ca decizia de carantinare a IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

- Mii de persoane vor participa la Constanta la traditionala Procesiune de Boboteaza ce se va desfasura de la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta pana in Portul Tomis.In urma cu cateva zile, IPS Teodosie spunea ca se asteapta la peste 20.000 de persoane sa participa…