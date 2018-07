Constanta. Interventie dificila a salvatorilor de la SMURD la aceasta ora. Pentru ce au fost chemati de urgenta

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru salvarea unui copil de doi ani cazut intr o fantana din localitatea Cosoveni, judetul Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, copilul in varsta de doi ani a fost recuperat in viata…

- Un incendiu la un autoturism in municipiul Aiud, a izbucnit, marți la amiaza, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Aiud cu o autospeciala. Nu s-au inregistrat victime. Revenim cu detalii.

- Cadrele medicale de la SMURD au fost solicitate in aceasta dupa amiaza sa intervina la o statie Peco de pe bulevardul ALexandru Laipusneanu din Constanta, zona Satului de Vacanta pentru a acorda ingrijiri medicale unui barbat. Din primele informatii pacientul este inconstient, iar cadrele medicale il…

- O intamplare ciudata a avut loc, in aceasta dimineata, in localitatea Apostolache, judetul Prahova. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova Raluca Vasiloae, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca un barbat a cazut intr o fantana, adanca de circa zece metri iar pentru scoaterea lui intervine un echipaj de…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta seara sa intervina in localitatea Topraisar, judetul Constanta. Din primele informatii, elicopterul intervine in ajutorul unui barbat de 76 de ani diagnosticat cu insuficienta respiratorii. ...

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Caras Severin au intervenit, duminica seara, pentru scoaterea victimelor aflate intr un autoturism care a plonjat in paraul Sodol, trei persoane ajungand la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Magdalena Tocmelea conform…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures intervine pe Valea Salardului, de circa 24 de ore, pentru eliminarea unui incendiu ce a izbucnit intr-o zona defrisata, in imediata...