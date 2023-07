Constanta: Incepe Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului. Cand are loc primul spectacol si care este noutatea acestei editii?

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 13 iulie 2023, Teatrul de Stat Constanta organizeaza o conferinta de presa, incepand cu ora 11:00. Evenimentul se va desfasura pe scena Teatrului de Vara Soveja. Conferinta este anuntata in contextul debutului "SEAS ndash; Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului, iulie ndash; august 2023",…

- Prima editie concurs a Festivalului de Muzica Usoara Romaneasca Mamaia a avut loc in anul 1963, iar ultima editie, in 2012.In 2010 a avut loc cea de a 40 a editie a festivalului, una jubiliara. Initial, festivalul, care era unul de creatie, s a desfasurat la Teatrul de Vara, inaugurat chiar in prima…

- Sambata, 17 iunie, la ora 11.30, la Sala Studio „Liviu Ciulei” a Teatrului „Al. Davila” din Pitești este programat spectacolul „Fata moșului și fata babei”, care „ii invața pe copii sa faca diferența dintre bun și rau, dintre frumos și urat. E o poveste pentru cei mici predata, cu mare arta, de cei…

- Trupa de actori supraviețuitori ai Teatrului din Mariupol, bombardat de invadatorii rusi, a fost invitata speciala a celei de a XI-a ediții a Festivalului Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, organizat de Teatrul Tony Bulandra din Targoviste, in perioada 3 – 11 iunie 2023. Au prezentat drama…

- Ediția a 29-a a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier”, care se va desfașura in Baia Mare in perioada 10-17 iunie, ne propune un program structurat pe trei secțiuni, aparent distincte, dar conturand in același timp una dintre posibilele radiografii ale starii si dinamicii regiei,…

- Noutatea in Campionatul Județean de old-boys „Mihu Acoperișuri" o constituie faptul ca pe tabloul de concurs a aparut și a XVI-a echipa, este vorba de OviPom Design, o formație care are in componența jucatori proveniți preponderent din comuna Moara. Aceștia au intrat in competiție ...

- Festivalul Internațional al Teatrului de Studio, Ediția a XXVI – a. Focus: Teatrul Balcanic Teatrul ,,Alexandru Davila”, instituție finanțata de Consiliul Județean Argeș, va organiza, in perioada 10-18 Mai 2023, cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional al Teatrului de Studio, Focus: Teatrul…

Crosul Cetaților ajunge la ediția a patra. Coordonata de fostul mare campion al Romaniei de semimaraton, Sorin Mineran, AS Proactivi pentru Viitor Arad nu se...