Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului pentru Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au descoperit peste 7.000 de pachete de tigari de contrabanda la doi cetateni romani, informeaza un comunicat de presa…

- Protest inedit al unor politisti de frontiera constanteni. De ieri, o parte din cei care intra de serviciu, refuza sa se hraneasca pe parcursul celor 8 ore de munca, in semn de protest fata de ministrul Carmen Dan, care in opinia lor ingora cererile oamenilor legii de a primi salarii mai mari si conditii…

- Politistii de frontiera constanteni au confiscat, in urma a opt perchezitii domiciliare desfasurate in municipiul Constanta si in doua localitati limitrofe, 7.236 pachete cu tigari de contrabanda, cinci autoturisme si sume de bani, in lei si euro, au informat, intr-un comunicat de presa transmis luni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Biroul Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza judetului…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit, ascunse pe o nava sosita in Portul Constanta sub pavilion Sierra Leone, peste 6.000 pachete tigari de contrabanda, pe care doi cetateni sirieni incercau sa le introduca ilegal in Romania.In data de 21.03.2018, in jurul orei 02.30, in…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie incaltaminte de protectie. Potrivit Licitatiapublica.ro, locul principal de livrare il reprezinta sediul Garzii de Coasta din Constanta si sediul S.T.P.F. Tulcea din municipiul Tulcea.Contractul este de furnizare bocanci din piele cu caramb…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov ndash; Garda de Coasta au descoperit, in interiorul unui autocamion condus de un cetatean ucrainean, 20 kg cu tutun pentru narghilea de contrabanda, peste limita legala admisa. In data de 18.02.2018, la Punctul de Trecere a…