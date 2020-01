Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a decis rejudecarea dosarului in care Robert Iulian Feodor, Vasile Bratu si Virgil Roman Lungu, toti trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost condamnati, in prima instanta, la ani grei de inchisoare.Dosarul 55 36 2018 se afla pe…

- Fostul decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta Gheorghe Taralunga a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Constanta, la opt ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata, decizia instantei fiind definitiva.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit data la care se va analiza contestatia Consiliului Local al Municipiului Constanta impotriva deciziei prin intermediul careia Tribunalul Constanta a anulat in prima instanta Regulamentul parcarilor din Constanta Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta, a fost inregistrat oficial recursul Prefecturii impotriva deciziei Tribunalului prin care Emil Banias a primit inapoi mandatul de consilier judetean. Dupa cum aratam in editiile anterioare, politicianul a obtinut in instanta, la Tribunalul Constanta, anularea ordinului…

- Un tanar de 27 de ani, din municipiul Medgidia, judetul Constanta, a fost condamnat de Tribunalul Constanta la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de omor. In cauza au fost acordate daune materiale si morale in valoare de 280.000 de lei. Decizia nu este una definitiva, ea fiind contestata…

- Dosarul in care judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis in prima instanta anularea hotararii de Consiliu Local privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de pe raza municipiului Constanta a ajuns la Curtea de Apel Constanta. Pana in prezent, nu a fost…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost obligat de Tribunalul Constanta sa achite fostei institutii pe care a condus o suma de aproximativ 630.000 de lei Decizia nu este una definitiva, ea putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Legal citat,…

- George Karam, patronul restaurantului Beirut din Constanta, unde, in aprilie 2014, trei tinere si-au pierdut viata intr-un incendiu, a fost condamnat, marti, de Curtea de Apel Constanta, la opt ani de inchisoare, decizie instantei fiind definitiva. Daunele morale stabilite de judecatori in acest dosar…