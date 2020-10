Stiri pe aceeasi tema

- Fosta presedinta a Federatiei Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT), Corina Martin, este singurul candidat independent, din judetul Constanta, inscris in cursa pentru alegerile parlamentare. Biroul Electoral Judetean a validat dosarele de candidatura pentru 15 formatiuni…

- Candidații organizației județene a Partidului Național Liberal au depus, ieri, la Biroul Electoral Județean, dosarele in vederea participarii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Lista liberalilor buzoieni pentru Camera Deputaților este deschisa de președintele interimar al PNL, Gabriel Avramescu,…

- Un senator și trei deputați din partea PSD Timiș este target-ul partidului la viitoarele alegeri, a anunțat, joi, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele formațiunii la nivel național. El este locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților. Filiala locala a social-democraților a depus, joi, la Biroul Electoral…

- Organizatia PSD Bistrita-Nasaud a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare, eveniment de la care au lipsit liderul filialei, Radu Moldovan, si unul dintre candidati, Bogdan Ivan, ambii aflati in izolare dupa ce au fost confirmati saptamana…

- PNL Dolj a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie dosarele de candidatura pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe primul loc la Senat fiind ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca. Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, candidatul PNL pe primul loc la Camera…

- Un nou duel tata-fiu in politica romaneasca! Vlad Popescu, fiul primarului Sectorului 5 din București, Cristian Popescu Piedone, s-a inscris in PSD și va candida pentru un loc in Camera Deputaților pe lista de Suceava.Vlad Popescu este pe poziția a treia pe listele depuse de PSD Suceava la…

- Filiala PMP Neamt si-a depus, marti, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, fiind prima formatiune politica din judet care face acest lucru. Pe prima pozitie pentru Camera Deputatilor se afla liderul filialei, Bogdan Gavrilescu, in timp ce…

- Elena Basescu deschide lista PMP Constanta la alegerile parlamentare. Fiica fostului presedinte Traian Basescu a primit locul asigurat in Camera Deputatilor, desi nu a activat o zi in filiala de la Constanta, orasul ei natal.