Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate, pe cele opt sectoare de plaja monitorizare, in luna mai au fost identificate 6.646 deseuri din material polimeric artificial, cauciuc, material textile, hartie, carton, lemn prelucrat, sticla, ceramica si metal, un numar considerabil mai mic fata de anul 2019, cand au fost inregistrate…

- COMUNICAT DE PRESA Referitor la solicitarile din data de 16.05.2020, ale d-lui Gheorghe Sandu, primar al comunei Dragodana, prin care isi exprima nemultumirea in legatura cu furnizarea apei potabile din ultima perioada, facem urmatoarele precizari: in prezent, ne confruntam cu o reducere constanta a…

- Un studiu genetic efectuat pe mostre prelevate de la peste 7.500 de persoane infectate cu COVID-19 sugereaza ca noul coronavirus s-a raspandit rapid in lume dupa ce a aparut in China, in perioada octombrie-decembrie 2019, transmite Reuters.

- Fostul mare inotator, medaliat olimpic cu bronz la Atena 2004, a fost nevoit sa-și inchida bazinul unde se pregateau zeci de copii de la Atena Swim Center Inaugurat in urma cu aproape 7 ani, bazinul de inot construit la Constanța de singurul medaliat olimpic din istoria inotului masculin romanesc, Razvan…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.134 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 131 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de Covid-19, arata un studiu al firmei de consultanta imobiliare Colliers International asupra pietei de investitii, realizat in randul a peste 60 de fonduri de investitii, dezvoltatori,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 1.998 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 94 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pentru romanii sositi cu primul transport, aflati in carantina pe raza judetului Constanta, perioada legala de carantinare expira in aceasta saptamana si vor fi sprijiniti sa ajunga, in siguranta, acasa, spune prefectul judetului Constanta, George Niculescu. In ceea ce ii priveste pe cei care au ajuns…