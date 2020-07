Stiri pe aceeasi tema

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta a transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca medicii veterinari care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2020, au verificat in perioada 20-26 iulie, 237 de unitati amplasate in Navodari, Mamaia, Eforie,…

- Aproape 70 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate, in ultima saptamana, de catre inspectorii sanitar veterinari cu suma totala de 400.000 de lei pentru nereguli precum igiena precara, ambalare si etichetare necorespunzatoare a produselor.Directia Sanitar Veterinara si pentru…

- Comandamentului Sezon Estival 2020 iata ce au gasit inspectorii pe litoralPentru o perioada de 42 de zile, in intervalul 13.07.2020 23.08.2020, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, dr. Robert Viorel Chioveanu, a dispus constituirea Comandamentului Sezon…

- Amenzi uriașe la comercianții de pe litoral care nu au respectat regulile impuse de Guvernul Romaniei! Medicii veterinari de la DSV Constanța au descins pe litoral! Aceștia au efectuat mai multe controale la restaurantele, terasele, barurile și alte localuri vizitate de mii de turiști. Amenzi drastice…

- Inspectorii ANPC au facut prapad pe litoral, acolo unde au dat amenzi de aproape 400.000 de lei și unde mai multe unitați de alimentație publica au fost inchise. Amenzi de 366.000 de lei au fost aplicate in ultima saptamana de inspectorii sanitar veterinari la unitati de pe litoral, fiind descoperite…

- Peste 40 de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate cu suma totala de 366.000 de lei, iar in cazul unui fast-food si al unui restaurat activitatea a fost oprita temporar, in urma neregulilor gasite in timpul controalelor efectuate, saptamana trecuta, de inspectorii sanitar-veterinari.…

- Inspectorii DSVSA Alba desfasoara pe perioada starii de alerta o actiunea pentru verificarea respectarii cerintelor privind functionarea unitatilor de alimentatie publica care comercializeaza produse prin comandare si livrare la pachet si la unitatile de alimentatie publica care prepara si servesc in…

- Peste 1.900 de unitati de alimentatie publica au fost verificate in perioada starii de alerta, iar autoritatile au aplicat amenzi in valoare de 360.600 de lei in urma neregulilor constatate. "In urma controalelor au fost aplicate 103 de amenzi contraventionale in valoare de 360.600 de…