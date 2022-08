Stiri pe aceeasi tema

- Presa americana a facut publice inregistrari ale camerelor de supraveghere din scoala din Texas in care, la 24 mai, a fost savarsit unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria Statelor Unite. In urma atacului, 19 copii si doi profesori au murit.

- Presa americana a publicat inregistrari ale camerelor de supraveghere din școala din Texas in care a fost comis unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria Statelor Unite. 19 copii și doi profesori au fost uciși in luna mai acolo.

- Decizia a fost anunțata de primarul din orașul texan Uvalde, care nu a precizat cand va fi daramata școala unde, pe 24 mai, un tanar de 18 ani a ucis 19 copii și doi adulți , relateaza BBC . Primarul Don McLaughlin a facut anunțul marți, 21 iunie, in timpul unei ședințe tensionate și emoționante a consiliului…

- Situatie neobisnuita in municipiul Botosani, unde o invatatoare de la o scoala gimnaziala din oras a fost condamnata pentru purtare abuziva la plata unei amenzi penale de 4.500 de lei. Sentinta a fost pronuntata ieri, pe 2 iunie, de Judecatoria Botosani, insa aceasta nu este definitiva, invatatoarea…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a vizitat, duminica dupa-amiaza, scoala din oraselul Uvalde, in statul Texas, unde a avut loc incidentul armat soldat cu 21 de morti, liderul de la Casa Alba afirmand ca va lua masuri pentru evitarea atacurilor cu arme de f

- Un tanar in varsta de 18 ani a provocat un atac armat intr-o școala primara din Texas, omorand astfel cel puțin 19 copii in timp ce mergea din clasa in clasa. Atacatorul a fost ucis de oamenii legii. Numarul morților a inclus și doi adulți. Iata ce se știe pana in momentul de fața despre Salvador Ramos!

- Senatorul Chris Murphy a reacționat virulent marți, in fața Senatului SUA, dupa atacul armat de la o școala primara din Uvalde, Texas, in care cel puțin 21 persoane și-au pierdut viața, informeaza CNN . Senatorul din Connecticut, Chris Murphy, a vorbit marți in Senat, la cateva ore dupa ce 19 elevi…

- Astazi este ultima zi in care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura mai primeste cererile unice de plata fara penalitati, pentru subventiile aferente anului in curs. De maine se vor aplica penalitati de un procent pe zi pana la 10 iunie. Pana acum au fost inregistrate peste 7.000 de solicitari…