Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, impreuna cu directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lansat si au gazduit in comun joi prima reuniune a Consiliului de facilitare la nivel inalt, exercitandu-si rolul conducator in activitatea…

- „Bugetul revizuit suplimenteaza platile pentru Instrumentul de sprijin de urgenta (ESI) cu 1,09 miliarde EUR pentru a asigura dezvoltarea si distribuirea unui vaccin impotriva COVID-19. Comisia Europeana va utiliza aceasta suma ca avans pentru a comanda anticipat doze de vaccin”, potrivit unui comunicat…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege care aproba OUG 63/2020 pentru organizarea si desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19. Astfel, sumele neutilizate la nivel local in campania de informare…

- ”Jumatate din deficit, cam 23 de miliarde, il reprezinta masurile fiscale pe care le-am luat. Sunt bani care au ramas la companii ca sa functioneze economia prin acele masuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu COVID sunt 5 miliarde de lei, cheltuieli directe. In acelasi timp, deficitul este…

- "Jumatate din deficit reprezinta, cam 23 miliarde lei, masurile fiscale pe care le-am luat (...). Sumele acestea sunt bani care au ramas la companii, sa functioneze economia, prin acele masuri fiscale pe care le-am luat. Cheltuielile cu Covid sunt 5 miliarde de lei, direct legate de Covid. In acelasi…

- In acest context, Traian Basescu a declarat ca banii obținuți de Romania pentru relansarea economica in urma crizei generate de Covid-19 sunt excelenți. Totodata, fostul șef al statului a gasit și o destinație pentru o parte a acestei sume: digitalizarea. Basescu a mai vorbit despre avantajele crizei…

- Fiat Chrysler a cheltuit aproape 8 miliarde de euro pentru atenuarea efectelor negative ale crizei COVID-19. In primul trimestru, FCA raportase pierderi de 1.7 miliarde in primul trimestru, din cauza crizei COVID-19, dupa un profit de peste 500 de milioane de euro in perioada similara din 2019. Dupa…

- S-au facut primii pasi pentru elaborarea bugetului Uniunii Europene pe 2021. Comisia Europeana a propus un buget al UE de 166,7 miliarde euro pentru 2021, care va fi completat de granturi in valoare de 211 miliarde euro si de imprumuturi in valoare de aproximativ 133 de miliarde euro in cadrul Next…